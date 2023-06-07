Російські військові пропагандисти показали відео з білястими клубами диму, що витікає з будівлі в лісовій місцевості. Джерело стверджує, що на кадрах з дрона знято аварійний витік аміаку з пошкодженої помпової станції неподалік села Масютівка в Куп'янському районі Харківської області.
На кадрах з іншого ракурсу дим розтікся нижче дерев лісом у бік роздоріжжя дороги.
На доступних публіці, але неофіційних картах бойових дій видно, що помпова станція розташована саме на лінії фронту. На Google Maps видно схожу ділянку лісу з будівлею.
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Підтвердити автентичність відео наразі неможливо.
6 червня голова місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що близько 17:45 дня ЗС РФ повторно обстріляли аміакопровід у цій локації. Перший обстріл був 5 червня.
Вранці 7 червня Синєгубов повідомив: виміри показують, що в населених пунктах Куп'янського району аміак у повітрі відсутній.
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