Екоцид та порушення законів війни: прокуратура кваліфікувала підрив Каховської ГЕС

Офіс генпрокурора та Спеціалізована екологічна прокуратура повідомили, що сформували правову кваліфікацію за фактом руйнування дамби Каховської ГЕС – екоцид та порушення законів та звичаїв війни.

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Прокуратура повідомила, що розслідування руйнування дамби доручено спеціально створеній міжвідомчій міжрегіональній групі слідчих СБУ та Національної поліції, на місці події працюють 10 слідчо-оперативних груп. Слідчі заходи проводяться на місцях підтоплень, зокрема на чотирьох об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні.

Вважається встановленим, що внаслідок руйнування греблі відбулося неконтрольоване скидання води з підвищенням її рівня в нижній частині Дніпра до 12 м. У зоні підтоплення опинилися 26 населених пунктів на деокупованій частині Херсонської області, в яких проживає понад 42 000 громадян.

Триває евакуація населення із підтоплених районів, яка ускладнюється обстрілами з боку окупантів.

Прокуратура констатує, що експлуатація Північно-Кримського та Каховського каналів буде неможлива до відновлення греблі.

Через руйнування греблі виникла загроза поширення інфекційних захворювань, стала неможлива сільськогосподарська діяльність на значних площах, відбувається масова загибель водних біоресурсів, знищення та пошкодження об'єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів тощо.

Прокуратура заявила, що руйнування дамб є воєнним злочином відповідно до статті 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій і може бути прирівняне до застосування зброї масового знищення.

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