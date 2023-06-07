Экоцид и нарушение законов войны: прокуратура квалифицировала подрыв Каховской ГЭС

Офис генпрокурора и Специализированная экологическая прокуратура сообщили, что сформировали правовую квалификацию по факту разрушения дамбы Каховской ГЭС – экоцид и нарушение законов и обычаев войны.

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Прокуратура сообщила, что расследование разрушения дамбы поручено специально созданной межведомственной межрегиональной группе следователей СБУ и Национальной полиции, на месте происшествия работают 10 следственно-оперативных групп. Следственные мероприятия проводятся на местах подтоплений, в том числе на четырех объектах критической инфраструктуры в Херсоне.

Считается установленным, что в результате разрушения дамбы произошел неконтролируемый сброс воды с повышением ее уровня в нижней части Днепра до 12 м. В зоне подтопления оказались 26 населенных пунктов на деоккупированной части Херсонской области, в которых проживают более 42 000 граждан.

Идет эвакуация населения из подтопленных районов, которая осложняется обстрелами со стороны оккупантов.

Прокуратура констатирует, что эксплуатация Северо-Крымского и Каховского каналов будет невозможна до восстановления плотины.

Из-за разрушения дамбы возникла угроза распространения инфекционных заболеваний, стала невозможна сельскохозяйственная деятельности на значительных площадях, происходит массовая гибель водных биоресурсов, уничтожение и повреждение объектов инфраструктуры, частных зданий, транспортных средств и так далее.

Прокуратура заявила, что разрушение дамб является военным преступлением в соответствии со статьей 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям и может быть приравнено к применению оружия массового поражения.

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