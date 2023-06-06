Росіяни знову вдарили по аміакопроводу в Харківській області, шість прильотів — голова ОВА
06.06.2023, 21:30
Олег Синєгубов (Фото: ОП)
Російські окупанти знову завдали ударів по аміакопроводу в Харківській області, зафіксовано шість прильотів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, противник вдруге обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі.
Зафіксовано шість прильотів у район насосної станції біля селища Масютівка — останнім часом там точаться запеклі бої.
Синєгубов заявив, що поки аміаку у повітрі не зафіксовано, ситуація під контролем.
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