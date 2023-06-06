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Росіяни знову вдарили по аміакопроводу в Харківській області, шість прильотів — голова ОВА

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 21:30
Росіяни знову вдарили по аміакопроводу в Харківській області, шість прильотів — голова ОВА - Фото
Олег Синєгубов (Фото: ОП)

Російські окупанти знову завдали ударів по аміакопроводу в Харківській області, зафіксовано шість прильотів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

За його словами, противник вдруге обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі.

Зафіксовано шість прильотів у район насосної станції біля селища Масютівка — останнім часом там точаться запеклі бої.

Синєгубов заявив, що поки аміаку у повітрі не зафіксовано, ситуація під контролем.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія "Укргідроенерго" заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Дивіться також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Дмитро Гриниченко
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війнаХарківська областьолег СинєгубовКуп'янськаміакопровід
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