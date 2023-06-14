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Росіяни кидають на Харківщину ДРГ та два тижні прицільно б'ють по аміакопроводу – ОВА

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 16:21
Росіяни кидають на Харківщину ДРГ та два тижні прицільно б'ють по аміакопроводу – ОВА - Фото
Олег Синєгубов (фото - Олег Синєгубов, Facebook)

Росіяни не припиняють спроб закидати на територію Харківської області свої диверсійно-розвідувальні групи, а також вже протягом двох тижнів прицільно обстрілюють аміакопровід. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

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Голова ОВА наголосив, що лінія фронту наразі зберігається по Куп’янському напрямку – там росіяни демонструють наступальні дії, однак ЗСУ дають відсіч, і окупанти відступають із втратами. Він припустив, що армія РФ намагається таким чином "десь прощупати слабину" або особливості української оборони.

"Висуває постійно диверсійно-розвідувальні групи – по всій лінії кордону. Це і північ, і північно-східний Вовчанський напрямок, і східний Куп’янський тощо. І, звичайно, намагається чинити терор проти місцевого населення, створюючи передумови для екологічної катастрофи – продовжуючи обстрілювати магістральний аміакопровід. Це відбувається впродовж двох тижнів, ворог веде прицільний вогонь", – сказав Синєгубов.

Він наголосив, що наразі українські експерти не фіксують витоку аміаку, але небезпека залишається.

  • 31 травня Синєгубов розповів про чергову невдалу спробу росіян перекинути ДРГ у Харківську область: окупанти виходили під вогнем і з втратами.
  • 6 червня Синєгубов повідомив, що росіяни повторно обстріляли аміакопровід. Перший обстріл був 5 червня.
  • 7 червня Синєгубов повідомив: виміри показують, що в населених пунктах Куп'янського району аміак у повітрі відсутній.

Дивіться також: Витік аміаку в Харківській області. З'явилося відео аварії – білястий дим у лісі

Оксана Житнюк
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війнаХарківобстрілХарківська областьаміакдрголег синєгебов
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