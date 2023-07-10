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Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандером" – ОВА

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 08:40
Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно,
''Іскандер'' (Фото: EPA)

Вночі проти 10 липня російські загарбники здійснили ракетну атаку на Миколаїв. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, повідомляє глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що близько 1:00 окупанти завдали удару балістичною ракетою.

Ймовірно, для цього використали ракету "Іскандер-М", пише глава ОВА.

Наразі детальна інформація уточнюється, зауважив Кім.

Комплекс "Іскандер-М" має висотну "надманеврену" квазібалістичну ракету. Висота польоту ракети становить 50 км, заявлена дальність – 500 км.

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Артем Джеріпа
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