Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандером" – ОВА

Вночі проти 10 липня російські загарбники здійснили ракетну атаку на Миколаїв. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, повідомляє глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що близько 1:00 окупанти завдали удару балістичною ракетою.

Ймовірно, для цього використали ракету "Іскандер-М", пише глава ОВА.

Наразі детальна інформація уточнюється, зауважив Кім.

Комплекс "Іскандер-М" має висотну "надманеврену" квазібалістичну ракету. Висота польоту ракети становить 50 км, заявлена дальність – 500 км.

О першій годині ночі 10 липня росіяни завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву.

4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області. Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни застосували ракету з комплексу "Іскандер-К".

Читайте також: 14 західних компаній, чия електроніка виявлена у дронах терористів Shahed-136 — список запчастин

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.