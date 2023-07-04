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14 західних компаній, чия електроніка виявлена у дронах терористів Shahed-136 — список запчастин

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 11:43
14 західних компаній, чия електроніка виявлена у дронах терористів Shahed-136 — список запчастин - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (скриншот з анімації від AiTelly)

Фахівці проаналізували фюзеляжі дронів-камікадзе Shahed-136 (Герань-2), які Іран передає союзній терористичній Росії для руйнувань і вбивств в Україні, та дійшли висновку, що серед деталей є компоненти, виготовлені американськими, японськими, канадськими та швейцарськими компаніями, від процесорів та напівпровідників і закінчуючи Ethernet-трансіверами та картами пам'яті.

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Звертається увага на залежність РФ від деталей з Заходу і термінову необхідність обмежити подальші постачання таких компонентів.

Список компаній, чиї компоненти знайдені всередині "шахедів":

→ Adesto Technologies (США);
→ Analog Devices (США);
→ Freescale (США);
→ Hemisphere (США);
→ Hitec USA Group (США);
→ International Rectifier (США);
→ Marvell Technology (США);
→ Maxim Integrated (США);
→ Micrel Semiconductor (США);
→ Micron Technology (США);
→ Texas Instruments (США);
→ Murata Manufacturing (Японія);
→ Tallysman (Канада);
→ STMicroelectronics (Швейцарія).

Всім компаніям були надіслані запитання щодо того, як вони оцінюють такі факти. Деякі відповіли засудженням війни РФ проти України та запевненнями, що працюють у правовому полі, а також обіцянкою посилити відстеження процесів перепродажу електроніки.

Автори звіту дали рекомендації щодо санкцій та експортного контролю, включно з правозастосуванням, корпоративною належною обачністю та процедурами "знай-свого-клієнта", а також дипломатичною координацією для ефективного використання залежності Росії від західних компонентів.

Звіт під назвою "Терор у деталях: компоненти західного виробництва в російському Shahed-136" складено Міжнародним партнерством з прав людини (IPHR), Незалежною антикорупційною комісією (НАКО), групами Truth Hounds та Global Diligence.

  • CNN повідомив у лютому 2023-го, що Іран доопрацював дрони-камікадзе спеціально для збільшення шкоди цивільним об'єктам.

Дивіться також: Момент пікірування Shahed-136 та ударів по житловому кварталу у Сумах – відео з двох ракурсів

Євген Пилипенко
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санкціївійнаІранелектроникаShahed
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