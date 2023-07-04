14 компаний Запада, чья электроника есть в дронах террористов Shahed-136: список запчастей

Специалисты проанализировали фюзеляжи дронов-камикадзе Shahed-136 (Герань-2), которые Иран передает союзной террористической России для разрушений и убийств в Украине, и пришли к выводу, что среди деталей есть компоненты, изготовленные американскими, японскими, канадскими и швейцарскими компаниями, начиная от процессоров и полупроводников и заканчивая Ethernet-трансиверами и картами памяти.

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Обращается внимание на зависимость РФ от деталей с Запада, и срочную необходимость ограничить дальнейшие поставки таких компонентов.

Список компаний, чьи компоненты найдены внутри "шахедов":

→ Adesto Technologies (США);

→ Analog Devices (США);

→ Freescale (США);

→ Hemisphere (США);

→ Hitec USA Group (США);

→ International Rectifier (США);

→ Marvell Technology (США);

→ Maxim Integrated (США);

→ Micrel Semiconductor (США);

→ Micron Technology (США);

→ Texas Instruments (США);

→ Murata Manufacturing (Япония);

→ Tallysman (Канада);

→ STMicroelectronics (Швейцария).

Всем компаниям были отправлены вопросы по поводу того, как они оценивают такие факты. Некоторые ответили осуждением войны РФ против Украины и заверениями, что работают в правовом поле, а также обещанием ужесточить отслеживание процессов перепродажи электроники.

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Авторы отчета дали рекомендации по санкциям и экспортному контролю, включая правоприменение, корпоративную надлежащую осмотрительность и процедуры "знай-своего-клиента", а также дипломатическую координацию для эффективного использования зависимости России от западных компонентов.

Отчет под названием "Террор в деталях: компоненты западного производства в российском Shahed-136" составлен Международным партнерством по правам человека (IPHR), Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), группами Truth Hounds и Global Diligence.

В июне группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.

CNN сообщил в феврале 2023-го, что Иран доработал дроны-камикадзе специально для увеличения урона гражданским объектам.

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