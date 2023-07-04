14 компаний Запада, чья электроника есть в дронах террористов Shahed-136: список запчастей
Специалисты проанализировали фюзеляжи дронов-камикадзе Shahed-136 (Герань-2), которые Иран передает союзной террористической России для разрушений и убийств в Украине, и пришли к выводу, что среди деталей есть компоненты, изготовленные американскими, японскими, канадскими и швейцарскими компаниями, начиная от процессоров и полупроводников и заканчивая Ethernet-трансиверами и картами памяти.
Обращается внимание на зависимость РФ от деталей с Запада, и срочную необходимость ограничить дальнейшие поставки таких компонентов.
Список компаний, чьи компоненты найдены внутри "шахедов":
→ Adesto Technologies (США);
→ Analog Devices (США);
→ Freescale (США);
→ Hemisphere (США);
→ Hitec USA Group (США);
→ International Rectifier (США);
→ Marvell Technology (США);
→ Maxim Integrated (США);
→ Micrel Semiconductor (США);
→ Micron Technology (США);
→ Texas Instruments (США);
→ Murata Manufacturing (Япония);
→ Tallysman (Канада);
→ STMicroelectronics (Швейцария).
Всем компаниям были отправлены вопросы по поводу того, как они оценивают такие факты. Некоторые ответили осуждением войны РФ против Украины и заверениями, что работают в правовом поле, а также обещанием ужесточить отслеживание процессов перепродажи электроники.
Читайте также: Западные техногиганты помогают России бомбить украинские города: как это остановить
Авторы отчета дали рекомендации по санкциям и экспортному контролю, включая правоприменение, корпоративную надлежащую осмотрительность и процедуры "знай-своего-клиента", а также дипломатическую координацию для эффективного использования зависимости России от западных компонентов.
Отчет под названием "Террор в деталях: компоненты западного производства в российском Shahed-136" составлен Международным партнерством по правам человека (IPHR), Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), группами Truth Hounds и Global Diligence.
В июне группа Ермака-Макфола сообщила, что 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.
- CNN сообщил в феврале 2023-го, что Иран доработал дроны-камикадзе специально для увеличения урона гражданским объектам.
Смотрите также: Момент пикирования Shahed-136 и ударов по жилому кварталу в Сумах – видео с двух ракурсов
Комментарии