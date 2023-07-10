У Миколаєві вибух – били "балістикою". Краматорськ також переніс ракетний удар росіян

У першу годину ночі 10 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву. Про це відомо з інформації співрозмовників LIGA.net у містах, за даними Повітряних сил та місцевих адміністрацій.

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Декілька вибухів у Краматорську пролунали близько 00:31 і далі. За добу по цьому місту вкотре вдарили з комплексів С-300. Ймовірно, цього разу били тими самими ракетами.

Незабаром після вибуху в Миколаєві близько 1:00 ночі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім припустив, що терористи б'ють ракетами з комплексу С-300.

Не виключено, що замість ЗРК С-300 загарбники застосували оперативно-тактичний комплекс "Іскандер".

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В очікуванні повідомлень про наслідки вибухів у Краматорську та Миколаєві, якщо такі будуть, подивіться відео, як американський HIMARS зробив "друшляк" з російського комплексу РСЗВ "Торнадо".

У червні 2023 року група Єрмака-Макфола повідомила, що 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США.

А ось 14 компаній Заходу, чия електроніка є у дронах терористів Shahed-136.

В кінці червня колишній голова Миколаївської окружної прокуратури отримав довічне за держзраду.

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