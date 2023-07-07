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Американська РСЗВ проти російської: HIMARS зробив друшляк з "Торнадо", знищено САУ Мста-С – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 12:33
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На Запорізькому напрямку фронту бійці 47 окремої артилерійської бригади ЗСУ успішно застосували ракетну систему M42 HIMARS проти реактивної системи залпового вогню російських окупантів "Торнадо".

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"HIMARS був вкрай непривітний до РСЗВ "Торнадо", – підписали ролик із ураженням техніки ворога бійці ЗСУ.

Розвідувальний безпілотник Сил оборони зафільмував, як російська 122-мм РСЗВ на базі КамАЗ-5350 приїхала і сховалася в край посадки. Далі відео показує приліт туди (в межах 5 м від цілі) реактивного снаряда GMLRS.

Такий близький приліт означає, що техніка як мінімум густо посічена осколками.

Дивіться відео: Постріл – ураження: HIMARS знищує російські "Гвоздику", "Град" та "Гіацинт"

За даними OSINT-каналу WarArchive, це сталося орієнтовно 4 липня в окупації біля села Тарасівка між Пологами та Токмаком.

Оперативне командування "Захід" показало ще один епізод застосування HIMARS. У ролику снаряди американської системи під час контрбатарейної боротьби вражають дві самохідних артилерійських установки Мста-С, також заховані у посадці.

Перший удар припав поруч із САУ, другий – точно в ціль.

Точно не можна сказати, це епізод із враженням однієї САУ або двох у схожій обстановці.

Дивіться також: Patriot знищив авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня у Брянській області – відео

Євген Пилипенко
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