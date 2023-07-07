На Запорізькому напрямку фронту бійці 47 окремої артилерійської бригади ЗСУ успішно застосували ракетну систему M42 HIMARS проти реактивної системи залпового вогню російських окупантів "Торнадо".
"HIMARS був вкрай непривітний до РСЗВ "Торнадо", – підписали ролик із ураженням техніки ворога бійці ЗСУ.
Розвідувальний безпілотник Сил оборони зафільмував, як російська 122-мм РСЗВ на базі КамАЗ-5350 приїхала і сховалася в край посадки. Далі відео показує приліт туди (в межах 5 м від цілі) реактивного снаряда GMLRS.
Такий близький приліт означає, що техніка як мінімум густо посічена осколками.
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За даними OSINT-каналу WarArchive, це сталося орієнтовно 4 липня в окупації біля села Тарасівка між Пологами та Токмаком.
Оперативне командування "Захід" показало ще один епізод застосування HIMARS. У ролику снаряди американської системи під час контрбатарейної боротьби вражають дві самохідних артилерійських установки Мста-С, також заховані у посадці.
Перший удар припав поруч із САУ, другий – точно в ціль.
Точно не можна сказати, це епізод із враженням однієї САУ або двох у схожій обстановці.
- 16 червня 2023 року з'явилося відео, як стверджується, зі знищенням ударом HIMARS близько ста окупантів під Кремінною.
- Наприкінці червня в СБУ поділилися відео зі знищенням 21 одиниці техніки ворога за тиждень.
- 4 липня Генштаб показав відео знищення артилерією трьох "Градів" росіян на Бахмутському напрямку, які виявили воїни ССО.
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