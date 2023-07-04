У районі Бахмута бійці Сил спеціальних операцій виявили три реактивні системи залпового вогню "Град", які знищила українська артилерія. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО.
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Військові заявляють, що оператори одного з підрозділів спецпризначення під час спеціальної розвідки виявили три установки РСЗВ "Град" у тилу окупантів.
Координати оперативно передали іншим підрозділам Сил оборони.
Вся техніка та особовий склад були знищені артилерією ЗСУ. На відео можна помітити точні влучання по ворогові.
- У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
- Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
- Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.
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