В районе Бахмута бойцы Сил специальных операций обнаружили три реактивные системы залпового огня "Град", которые уничтожила украинская артиллерия. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

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Военные заявляют, что операторы одного из подразделений спецназа в ходе специальной разведки обнаружили три установки РСЗО "Град" в тылу оккупантов.

Координаты оперативно передали другим подразделениям Сил обороны.

Вся техника и личный состав были уничтожены артиллерией ВСУ. На видео можно заметить точные попадания по врагу.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.

Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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