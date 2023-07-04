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Под Бахмутом бойцы ССО обнаружили три "Града" россиян. Их сожгла артиллерия ВСУ — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 08:39
Уничтожение "Града" россиян
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В районе Бахмута бойцы Сил специальных операций обнаружили три реактивные системы залпового огня "Град", которые уничтожила украинская артиллерия. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО. 

Военные заявляют, что операторы одного из подразделений спецназа в ходе специальной разведки обнаружили три установки РСЗО "Град" в тылу оккупантов.

Координаты оперативно передали другим подразделениям Сил обороны.

Вся техника и личный состав были уничтожены артиллерией ВСУ. На видео можно заметить точные попадания по врагу. 

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • В течение прошлой недели Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. на юге, сообщили в Минобороны.
  • Обстановка под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны. 

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Дмитрий Гриниченко
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РСЗО ГрадвойнаДонбасспотерибахмутссо
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