За неделю ВСУ на юге освободили 28,4 км квадратных, на востоке тяжелые бои – Маляр
За прошедшую неделю Силы обороны освободили территорию площадью 9 квадратных километров на востоке и 28,4 километров квадратных на юге. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
На востоке проходят как наступательные, так и оборонные действия украинских защитников.
Силы обороны двигаются вперед на Бахмутском направлении, а оккупанты продолжают вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", – пишет Маляр.
На юге Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
С успехом произошли наступательные действия в направлении Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Работино, Новоселка – Старомайорское.
В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 квадратных километров.
- Ранее Маляр сообщила, что у оккупантов есть задача-максимум остановить украинское наступление и задача-минимум – затормозить и провести свое контрнаступление.
- 3 июля в Генштабе сообщили о тяжелых боях на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 600 оккупантов, 32 артиллерийские системы, вертолет и систему ПВО российских захватчиков.
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