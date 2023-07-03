За неделю ВСУ на юге освободили 28,4 км квадратных, на востоке тяжелые бои – Маляр

За прошедшую неделю Силы обороны освободили территорию площадью 9 квадратных километров на востоке и 28,4 километров квадратных на юге. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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На востоке проходят как наступательные, так и оборонные действия украинских защитников.

Силы обороны двигаются вперед на Бахмутском направлении, а оккупанты продолжают вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", – пишет Маляр.

На юге Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

С успехом произошли наступательные действия в направлении Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Работино, Новоселка – Старомайорское.

В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 квадратных километров.

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