UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За неделю ВСУ на юге освободили 28,4 км квадратных, на востоке тяжелые бои – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 08:54
За неделю ВСУ на юге освободили 28,4 км квадратных, на востоке тяжелые бои – Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook Анны Маляр)

За прошедшую неделю Силы обороны освободили территорию площадью 9 квадратных километров на востоке и 28,4 километров квадратных на юге. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На востоке проходят как наступательные, так и оборонные действия украинских защитников.

Силы обороны двигаются вперед на Бахмутском направлении, а оккупанты продолжают вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои", – пишет Маляр.

На юге Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

С успехом произошли наступательные действия в направлении Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Работино, Новоселка – Старомайорское.

Новодаровка – Приютное, Новоселка – Старомайорское (Карта deepstate)

Новоданиловка – Работино (Карта deepstate)

В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 квадратных километров.

Читайте также: Таврическое направление: у врага минус 17 единиц техники и четыре склада боеприпасов

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАнна Малярконтрнаступлениенаступление ВСУюжное направление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 