Потери России. ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, уничтожили 32 артсистемы и средство ПВО
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 600 оккупантов, 32 артиллерийские системы, пять танков и средство противовоздушной обороны врага. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на третье июля 2023 года ориентировочно составили:
– личного состава около 230 260 (+600) человек ликвидировано;
– танков – 4057 (+5) ;
– боевых бронированных машин – 7899 (+11) ;
– артиллерийских систем – 4220 (+32) ;
– РСЗО – 641 (+4) ;
– средств ПВО – 391 (+1) ;
– самолетов – 315 (+0) ;
– вертолетов – 309 (+1) ;
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16) ;
– крылатых ракет – 1264 (+3) ;
– кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ;
– автомобильной техники и автоцистерн – 6834 (+18) ;
– специальной техники – 590 (+7).
- 3 июля в Генштабе сообщили о тяжелых боях по трем направлениям: в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
- Ночью оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе Shahed-136, ПВО сбила 13 из них, обошлось без "прилетов".
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