Генштаб: Тяжелые бои у Бахмута, Авдеевки и Марьинки, РФ хочет отразить наступление — карта
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 39 боевых столкновений. В районе Бахмута россияне наступали около Миньковки и Богдановки, Силы обороны отбились.
В районе Донецка враг атаковал в направлении Авдеевки, но безуспешно. ВСУ отбили все атаки захватчиков в Марьинке.
В Запорожской и Херсонской областях армия России сосредоточена на отражении украинского наступления.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на позициях и два средства противовоздушной обороны.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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