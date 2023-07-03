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Генштаб: Тяжелые бои у Бахмута, Авдеевки и Марьинки, РФ хочет отразить наступление — карта

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 07:17
Генштаб: Тяжелые бои у Бахмута, Авдеевки и Марьинки, РФ хочет отразить наступление — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 39 боевых столкновений. В районе Бахмута россияне наступали около Миньковки и Богдановки, Силы обороны отбились.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка враг атаковал в направлении Авдеевки, но безуспешно. ВСУ отбили все атаки захватчиков в Марьинке. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской и Херсонской областях армия России сосредоточена на отражении украинского наступления.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на позициях и два средства противовоздушной обороны. 

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на Серебрянский лес под Кременной, обороняется на юге – карта

Дмитрий Гриниченко
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