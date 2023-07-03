Генштаб: Тяжелые бои у Бахмута, Авдеевки и Марьинки, РФ хочет отразить наступление — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 39 боевых столкновений. В районе Бахмута россияне наступали около Миньковки и Богдановки, Силы обороны отбились.

В районе Донецка враг атаковал в направлении Авдеевки, но безуспешно. ВСУ отбили все атаки захватчиков в Марьинке.

В Запорожской и Херсонской областях армия России сосредоточена на отражении украинского наступления.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на позициях и два средства противовоздушной обороны.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на Серебрянский лес под Кременной, обороняется на юге – карта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.