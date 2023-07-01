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Генштаб: Россия наступает на Серебрянский лес под Кременной, обороняется на юге – карта

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 07:34
Генштаб: Россия наступает на Серебрянский лес под Кременной, обороняется на юге – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наступают в районе Серебрянского леса под Кременной, на Запорожском и Херсонском направлении пытаются не допустить продвижения украинских Сил обороны. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Военные отмечают, что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения. В районе Кременной враг пытался наступать в районе Невского и Белогоровки, а также в направлении Серебрянского леса.

Фронт у районі Кремінної (Карта: deepstate)

Серебрянський ліс (Карта: Google)

На Бахмутском направлении россияне безуспешно наступали в районе Богдановки и Хромово, ВСУ отбились.

Фронт в районі Бахмута (Карта: deepstate)

На Авдеевском направлении при поддержке авиации враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского.

Фронт в районі Донецька (Карта: deepstate)

В Запорожской и Херсонской областях захватчики стоят в обороне и сосредоточены на срыве наступления Сил обороны.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и один – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Ракетчики и артиллеристы поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Смотрите также: Бойцы Нацгвардии держат оборону в Серебрянском лесу под Кременной – фото, видео

Милана Головань
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