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Генштаб: Росія наступає на Серебрянський ліс під Кремінною, обороняється на півдні – карта

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 07:34
Генштаб: Росія наступає на Серебрянський ліс під Кремінною, обороняється на півдні – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наступають у районі Серебрянського лісу під Кремінною, на Запорізькому та Херсонському напрямку намагаються не допустити просування українських Сил оборони. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Військові зазначають, що за добу на Донбасі сталося 22 бойових зіткнення. У районі Кремінної ворога намагався наступати у районі Невського і Білогорівки, а також у напрямку Серебрянського лісу.

Фронт у районі Кремінної (Карта: deepstate)

Серебрянський ліс (Карта: Google)

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Богданівки та Хромового, ЗСУ відбилися.

Фронт в районі Бахмута (Карта: deepstate)

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського.

Фронт в районі Донецька (Карта: deepstate)

У Запорізькій та Херсонській областях загарбники стоять в обороні та зосереджені на зриві наступу Сил оборони.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Ракетники та артилеристи вразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Дивіться також: Бійці Нацгвардії тримають оборону у Серебрянському лісі під Кремінною – фото, відео

Мілана Головань
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війнаГенштабнаступ
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