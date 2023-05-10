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Бойцы Нацгвардии держат оборону в Серебрянском лесу Луганской области – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 14:36
Видео: Нацгвардия
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Бойцы Национальной гвардии показали, как держат оборону в Серебрянском лесу Луганской области. Видео за 26 апреля 2023 года опубликовали в YouTube.

По словам украинских военных, Серебрянский лес является важной позицией для российских оккупантов, поскольку отсюда они пытались взять Лиман Донецкой области и окружить Белогоровку в Северодонецком районе Луганской области.

Каждая из этих попыток, говорят нацгвардейцы, у врага окончилась поражением.

Оккупанты обстреливают позиции украинских Сил обороны с помощью 80-мм и 120-мм мин, стрелкового оружия, СПГ. Кроме того, каждый день выезжает танк, которым россияне также наносят удары по позициям украинских воинов.

"Несмотря на то, что летать дронами в лесу тяжелее, чем в поле, они (россияне. – ред.) используют "Орланы", разведывательные беспилотники и работают дронами со сбросами", – отмечают военные.

В последний раз украинские Силы обороны штурмовали позиции оккупантов в ноябре 2022 года, сейчас находятся в обороне.

"Мы на дорогу выходили, штурмовали, они нас изрядно обстреляли, мы отошли, окопались на 300 метров от них, не смогли тогда взять штурмом", – рассказывают нацгвардейцы.

Серебрянський ліс (Карта: Google)

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Мілана Головань
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войналуганская областьЛимансеребрянский лес
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