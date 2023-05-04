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В ВСУ говорят об осторожности россиян на направлении Лиман – Купянск: результаты трех боев

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 18:19
В ВСУ говорят об осторожности россиян на направлении Лиман – Купянск: результаты трех боев - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

В районе Лимана и Купянска воюют регулярные войска РФ, поэтому на этом направлении оккупанты действуют более "осторожно", чем на Бахмутском, где сосредоточены наемники российской террористической организации Группа Вагнера. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

"В Бахмуте основная атакующая сила – это группировка Вагнера, где по сути под угрозой смерти их гонят. А там, на Лимано-Купянском направлении, за эти сутки только три боестолкновения было, потому что действует регулярное войско, в основном [состоит] из мобилизованных. Они действуют более осторожно, учитывая все риски", – сказал Череватый.

По его словам, на этом направлении россияне больше сосредотачиваются на артиллерийском огне.

В течение суток они 605 раз обстреляли позиции украинских защитников и совершили 16 авианалетов.

"Однако даже в этих трех боестолкновениях наши военнослужащие уничтожили 34 оккупанта, 79 получили ранения, трое попали в плен. Также был уничтожен новейший танк Т-90, боевые машины пехоты, БТР, гаубица и две установки "Град", – сказал спикер ВСУ.

В ВСУ говорят об осторожности россиян на направлении Лиман – Купянск: результаты трех боев

  • По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские силы уничтожили 650 россиян, 17 БМП, 16 артсистем.
  • Наиболее горячие бои на фронте продолжаются за Бахмут и в районе Марьинки.
Оксана Житнюк
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