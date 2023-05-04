Генштаб: Россия штурмует Бахмут, пытается улучшить свое положение в Марьинке – карта

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение в Марьинке. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 4 мая.

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Как отмечается, россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены 40 вражеских атак.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки – пытались найти слабые места в обороне ВСУ.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.

Россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".

Всего ночью 4 мая Россия запустила по Украине 24 дрона-камикадзе, Силы ПВО сбили 18 "шахедов".

Наталія Медведєва

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