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Генштаб: Россия штурмует Бахмут, пытается улучшить свое положение в Марьинке – карта

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 07:46
Генштаб: Россия штурмует Бахмут, пытается улучшить свое положение в Марьинке – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение в Марьинке. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 4 мая.

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Как отмечается, россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражены 40 вражеских атак.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки – пытались найти слабые места в обороне ВСУ.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, пытается улучшить свое положение в Марьинке – карта

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, пытается улучшить свое положение в Марьинке – карта

Россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, пытается улучшить свое положение в Марьинке – карта

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, пытается улучшить свое положение в Марьинке – карта

На Марьинском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.

Генштаб: Россия штурмует Бахмут, пытается улучшить свое положение в Марьинке – карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

Наталія Медведєва
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