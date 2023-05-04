Потери России: ВСУ уничтожили 650 россиян, 17 БМП, 16 артсистем, 18 беспилотников за сутки
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 650 российских оккупантов, сожгли 17 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем и сбили 18 беспилотников врага за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты штурмуют Бахмут и Марьинку. ВСУ отбили 40 атак врага на Донбассе в сутки.
Общие потери противника с начала полномасштабной войны составили:
— личного состава — 192 590 человек (+650);
— танков — 3705 (+5);
— боевых бронированных машин — 7216 (+17);
— артиллерийских систем — 2962 (+16);
— РСЗО — 547 (+3);
— средств ПВО — 304 (+4);
— самолетов — 308;
— вертолетов — 294;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2523 (+18);
— крылатых ракет — 947;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 5886 (+21);
— специальной техники — 370 (+7).
- 2 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия "скоро установит рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
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