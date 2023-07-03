Генштаб: Важкі бої біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, РФ хоче відбити наступ ЗСУ — карта

Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, тривають тяжкі бої. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 39 бойових зіткнень. У районі Бахмута росіяни наступали біля Миньківки та Богданівки, Сили оборони відбилися.

У районі Донецька ворог атакував у напрямку Авдіївки, але безуспішно. ЗСУ відбили всі атаки загарбників у Мар'їнці.

У Запорізькій та Херсонській областях армія Росії зосереджена на відбитті українського наступу.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на позиціях та два засоби протиповітряної оборони.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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