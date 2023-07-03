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Вербовка "вагнеровцев" приостановлена: неучастие в войне и переезд в Беларусь – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 07:48
Вербовка
Евгений Пригожин и боевики Группы Вагнера (Фото: ресурс оккупантов)

Террористическая Группа Вагнера заявила, что приостановила набор новых наемников в течение следующего месяца. Об этом террористическая организация сообщила в своих Telegram-каналах, пишет российское СМИ The Insider.

Боевики отметили, что набор приостановлен в связи с "временным неучастием" террористической ЧВК в войне против Украины и "переездом" в Беларусь.

Поэтому якобы была приостановлена работа региональных центров набора боевиков Группы Вагнера сроком на месяц.

РосСМИ утверждает, что еще несколько дней назад в центре набора "вагнеровцев" сообщали, что продолжают набирать наемников для участия в войне против Украины, а в Беларусь "никого не отправляют".

Также на горячей линии боевиков якобы заявляли, что для вступления в террористическую ЧВК не придется подписывать контракт с Минобороны России, а министру обороны РФ Шойгу "никто служить не собирается".

Читайте также: Лукашенко заявил, что все "зеки" ПВК Вагнер погибли в Украине и беларусам нечего бояться

Артём Джерипа
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