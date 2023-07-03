Вербовка "вагнеровцев" приостановлена: неучастие в войне и переезд в Беларусь – росСМИ
Террористическая Группа Вагнера заявила, что приостановила набор новых наемников в течение следующего месяца. Об этом террористическая организация сообщила в своих Telegram-каналах, пишет российское СМИ The Insider.
Боевики отметили, что набор приостановлен в связи с "временным неучастием" террористической ЧВК в войне против Украины и "переездом" в Беларусь.
Поэтому якобы была приостановлена работа региональных центров набора боевиков Группы Вагнера сроком на месяц.
РосСМИ утверждает, что еще несколько дней назад в центре набора "вагнеровцев" сообщали, что продолжают набирать наемников для участия в войне против Украины, а в Беларусь "никого не отправляют".
Также на горячей линии боевиков якобы заявляли, что для вступления в террористическую ЧВК не придется подписывать контракт с Минобороны России, а министру обороны РФ Шойгу "никто служить не собирается".
- 24 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" Пригожин объявил о "походе" на Москву. Вечером того же дня он договорился с властями РФ и свернул "мятеж".
- 26 июня российские пропагандисты сообщили о возобновлении набора наемников в террористическую Группу Вагнера.
- Пресс-секретарь российского диктатора заявлял, что Пригожин уехал в Беларусь. Начала появляться информация о якобы лагерях "вагнеровцев" в Беларуси. Командующий Объединенных сил ВСУ сообщил, что перемещение боевиков ЧВК Вагнер в Беларусь не зафиксировано.
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