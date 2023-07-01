Наев говорит, что пока в Беларуси не видно ни перемещений вагнеровцев, ни ядерного оружия
По состоянию на сегодняшний день перемещения подразделений российской террористической организации Группа Вагнера в Беларусь не зафиксировано. Перемещений российского ядерного оружия по территории Беларуси тоже не наблюдается. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Укринформу.
"В настоящее время, по состоянию на сегодняшний день, ни одного подразделения ЧВК Вагнер на территории Беларуси не отмечено. Но мы сознательны насчет дальнейшего развития ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом", – сказал Наев.
В случае появления вагнеровцев в Беларуси Украина рассматривает несколько сценариев действий, говорит командующий Объединенными силами.
"В каждом из них ВСУ будут предпринимать адекватные меры по противодействию. Сейчас проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", – сказал Наев.
Он также отметил, что ГУР и партнеры Украины внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в том числе по перемещению ядерного оружия, о чем заявляли Москва и Минск. По его словам, такие перемещения не зафиксированы.
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