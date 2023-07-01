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Наев говорит, что пока в Беларуси не видно ни перемещений вагнеровцев, ни ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 22:35
Наев говорит, что пока в Беларуси не видно ни перемещений вагнеровцев, ни ядерного оружия - Фото
Сергей Наев (Фото – прессцентр ООС)

По состоянию на сегодняшний день перемещения подразделений российской террористической организации Группа Вагнера в Беларусь не зафиксировано. Перемещений российского ядерного оружия по территории Беларуси тоже не наблюдается. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Укринформу.

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"В настоящее время, по состоянию на сегодняшний день, ни одного подразделения ЧВК Вагнер на территории Беларуси не отмечено. Но мы сознательны насчет дальнейшего развития ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом", – сказал Наев.

В случае появления вагнеровцев в Беларуси Украина рассматривает несколько сценариев действий, говорит командующий Объединенными силами.

"В каждом из них ВСУ будут предпринимать адекватные меры по противодействию. Сейчас проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", – сказал Наев.

Он также отметил, что ГУР и партнеры Украины внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в том числе по перемещению ядерного оружия, о чем заявляли Москва и Минск. По его словам, такие перемещения не зафиксированы.

Смотрите также: В Беларуси строят палаточный лагерь. Вероятно, для "вагнеровцев" – спутниковые снимки

Оксана Житнюк
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