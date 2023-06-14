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"Я потребовал у Путина – верни". Лукашенко говорит, что Беларусь получила ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 14:20
Александр Лукашенко (Скриншот с видео)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его государство начало получать первое тактическое ядерное оружие из России. Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам, цитирует беларуское государственное пропагандистское медиа Белта.

"У нас ракеты и бомбы, мы получили от России. Бомба в три раза мощнее Хиросимы и Нагасаки. Там более 80 000 мгновенно погибли, 250 000 от одного удара", – сказал Лукашенко.

Лукашенко пригрозил якобы гибелью около "миллиона людей" от возможного использования оружия, полученного от России: "Не дай бог применять это оружие".

"Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза такая есть? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу", – сказал он.

Он отметил, что в настоящее время Беларусь получила еще не все ядерное оружие от РФ, о котором договаривались.

Беларуский диктатор также объяснил, почему ему нужно именно тактическое ядерное оружие: "Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого оружия".

По словам Лукашенко, он сначала просил российского диктатора Путина, а затем "по-дружески" потребовал от него "вернуть пока" это тактическое ядерное оружие в Беларусь.

Это первое размещение РФ своего ядерного оружия за пределами своего государства после распада Советского союза.

СПРАВКА. В конце Второй мировой войны вооруженные силы США совершили ядерные атаки на японские города Хиросима и Нагасаки. Атаки произошли в начале августа 1945 года с использованием двух атомных бомб. От взрывов мгновенно погибли около 130 000 жителей этих городов. С августа по декабрь 1945 года общее число умерших от ран и болезней, вызванных радиацией, составило около полумиллиона человек в обоих городах.
  • 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

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Артём Джерипа
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