"Я вимагав у Путіна – поверни". Лукашенко каже, що Білорусь отримала ядерну зброю

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його держава почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії. Про це він розповів в інтерв'ю російським пропагандистам, цитує білоруське державне пропагандистське медіа Белта.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У нас ракети та бомби, ми отримали від Росії. Бомба втричі потужніша, ніж Хіросіма та Нагасакі. Там понад 80 000 миттєво загинули, 250 000 від одного удару", – сказав Лукашенко.

Лукашенко пригрозив нібито загибеллю близько "мільйона людей" від можливого використання зброї, отриманої від Росії: "Не дай боже застосовувати цю зброю".

"Це була моя вимога. Це не Росія мені нав'язувала. Чому? Бо з ядерною державою, як ви всі кажете, ніхто ще у світі не воював. І я не хочу, щоб із нами воювали. Загроза така є? Є. Я повинен запобігти цій загрозі", – сказав він.

Він зазначив, що наразі Білорусь отримала ще не всю ядерну зброю від РФ, про яку домовлялися.

Білоруський диктатор також пояснив, чому йому потрібна саме тактична ядерна зброя: "Я що, з Америкою збираюся воювати? Ні. Тому мені поки що достатньо цієї зброї".

За словами Лукашенка, він спочатку просив російського диктатора Путіна, а потім "по-дружньому" вимагав від нього "повернути поки що" цю тактичну ядерну зброю у Білорусь.

Це перше розміщення РФ своєї ядерної зброї за межами своєї держави після розпаду Радянського союзу.

ДОВІДКА. Наприкінці Другої світової війни збройні сили США здійснили ядерні атаки на японські міста Хіросіма і Нагасакі. Атаки відбулись на початку серпня 1945 року з використанням двох атомних бомб. Від вибухів миттєво загинуло близько 130 000 мешканців цих міст. Із серпня до грудня 1945 року загальна кількість осіб, які померли від ран і хвороб, спричинених радіацією, становила близько пів мільйона людей в обох містах.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

Читайте також: Лукашенко заявив, що підвищив боєготовність армії після падіння військових літаків у РФ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.