В Беларуси строят палаточный лагерь. Вероятно, для "вагнеровцев" – спутниковые снимки

Беларуская служба Радио Свобода обнародовала спутниковые снимки, на которых изображен вероятный палаточный лагерь террористов Группы Вагнера под Осиповичами Могилевской области Беларуси.

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По данным беларуских журналистов, этот лагерь может вместить в себя 15 000 человек и является самым большим палаточным городком в стране.

По своим размерам он превышает другие известные полевые лагеря в Беларуси, где готовят мобилизованных российских солдат к войне против Украины.

По словам местных жителей, строительные работы на территории бывшей воинской части в селе Цель под Осиповичами начались в июне.

В то же время, на спутниковых снимках за 17 июня палаточный лагерь отсутствует.

Однако на снимках, сделанных 27 июня, уже видны полевые палатки и признаки строительства – выкопанные котлованы и новые постройки.

30 июня появились спутниковые снимки лучшего качества, на которых можно рассмотреть прямоугольные сооружения, напоминающие полевые палатки.

Как отмечает беларуская служба Радио Свобода, они находятся на площадках между старыми корпусами воинской части. Военной техники на фотографиях не видно.

В северной части лагеря расположено не менее 143 больших палаток и несколько меньших. По подсчетам журналистов, общая площадь палаток соизмерима с двумя футбольными полями (270 на 120 метров).

В центральной и восточной частях есть два участка, на которых находится около 150 палаток, общей площадью 180 на 100 метров каждый.

В западной части – около 10 больших палаток, площадь – 115 на 55 метров.

Всего после 24 июня на территории бывшей воинской части в селе Цель удалось насчитать по меньшей мере 303 палатки.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что размещение "вагнеровцев" в Беларуси не станет проблемой для Украины. Говорит, там – хаб для Африки.

Вечером 30 июня беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все наемники Группы Вагнера якобы погибли на войне против Украины.

Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ПИК "Вагнер" якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.

27 июня Лукашенко заявил, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.

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