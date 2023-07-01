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У Білорусі будують наметовий табір. Ймовірно, для "вагнерівців" – супутникові знімки

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 07:02
У Білорусі будують наметовий табір. Ймовірно, для
Фото: Радіо Свобода Білорусь

Білоруська служба Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки, на яких зображено можливий наметовий табір терористів Групи Вагнера під Осиповичами Могильовської області Білорусі.

За даними білоруських журналістів, цей табір може вмістити в собі 15 000 осіб і є найбільшим таким наметовим містечком у країні.

За своїми розмірами воно перевищує інші відомі польові табори в Білорусі, де готують мобілізованих російських солдатів до війни проти України.

За словами місцевих жителів, будівельні роботи на території колишньої військової частини у селі Цель під Осиповичами розпочалися у червні.

Водночас на супутникових знімках за 17 червня наметовий табір відсутній.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

Однак на знімках, зроблених 27 червня, вже видно польові намети та ознаки будівництва – викопані котловани та нові споруди.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

30 червня з'явилися супутникові знімки кращої якості, на яких можна роздивитися прямокутні споруди, які нагадують польові намети.

Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, вони розташовані на майданчиках між старими корпусами військової частини. Військової техніки на світлинах не видно.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

У північній частині табору розташовано не менше ніж 143 великих наметів та кілька менших. За підрахунками журналістів, загальна площа наметів співмірна з двома футбольними полями (270 на 120 метрів).

У центральній та східній частинах є дві ділянки, де розташовані близько 150 наметів, загальною площею 180 на 100 метрів кожна.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

У західній частині – близько 10 великих наметів, площа – 115 на 55 метрів.

Фото: Радіо Свобода Білорусь

Загалом після 24 червня на території колишньої військової частини в селі Цель вдалося нарахувати щонайменше 303 намети.

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що розміщення "вагнерівців" у Білорусі не стане проблемою для України. Каже, там – хаб для Африки.

Ввечері 30 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що всі найманці Групи Вагнера нібито загинули на війні проти України.

Читайте також: "Ретельно стежимо". Данілов вважає "вагнерівців" у Білорусі загрозою для України

Мілана Головань
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенковійнатабіркирило будановВагнерсупутникові знімки
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