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"Ретельно стежимо". Данілов вважає "вагнерівців" у Білорусі загрозою для України

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 15:58
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна бачить загрозу у терористах Групи Вагнера в Білорусі та ретельно відстежує ситуацію у республіці. Таке повідомлення він опублікував у Twitter.

За його словами, питання найманців Групи Вагнера "не знято з порядку денного".

"Україна уважно вивчає й аналізує весь комплекс безпекових питань зокрема змін у переміщенні російських військ і техніки на території Білорусі та інших суміжних з Україною територіях", – написав Данілов.

Водночас начальник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю War Zone запевнив, що розміщення "вагнерівців" у Білорусі не стане проблемою для України, оскільки там, за його словами, є хаб для Африки.

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Мілана Головань
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БІЛОРУСЬвійнаолексій даніловВагнер
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