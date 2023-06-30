"Ретельно стежимо". Данілов вважає "вагнерівців" у Білорусі загрозою для України

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна бачить загрозу у терористах Групи Вагнера в Білорусі та ретельно відстежує ситуацію у республіці. Таке повідомлення він опублікував у Twitter.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, питання найманців Групи Вагнера "не знято з порядку денного".

"Україна уважно вивчає й аналізує весь комплекс безпекових питань зокрема змін у переміщенні російських військ і техніки на території Білорусі та інших суміжних з Україною територіях", – написав Данілов.

Водночас начальник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю War Zone запевнив, що розміщення "вагнерівців" у Білорусі не стане проблемою для України, оскільки там, за його словами, є хаб для Африки.

Читайте також: Ситуація у Білорусі. Зеленський наказав Залужному та Наєву посилити Північний напрямок

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.