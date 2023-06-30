"Ретельно стежимо". Данілов вважає "вагнерівців" у Білорусі загрозою для України
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна бачить загрозу у терористах Групи Вагнера в Білорусі та ретельно відстежує ситуацію у республіці. Таке повідомлення він опублікував у Twitter.
За його словами, питання найманців Групи Вагнера "не знято з порядку денного".
"Україна уважно вивчає й аналізує весь комплекс безпекових питань зокрема змін у переміщенні російських військ і техніки на території Білорусі та інших суміжних з Україною територіях", – написав Данілов.
Водночас начальник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю War Zone запевнив, що розміщення "вагнерівців" у Білорусі не стане проблемою для України, оскільки там, за його словами, є хаб для Африки.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" оголосив "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар російського диктатора Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
- Білоруський диктатор заявив, що бойовики Групи Вагнера навчатимуть білоруських військових.
- Буданов заявив, що Група Вагнера більше не воюватиме в Україні.
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