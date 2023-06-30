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"Тщательно следим". Данилов считает "вагнеровцев" в Беларуси угрозой для Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 15:58
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина видит угрозу в террористах Группы Вагнера в Беларуси и тщательно отслеживает ситуацию в республике. Такое сообщение он опубликовал в Twitter.

По его словам, вопрос наемников Группы Вагнера "не снят с повестки дня".

"Украина внимательно изучает и анализирует весь комплекс вопросов безопасности в частности изменений в перемещении российских войск и техники на территории Беларуси и других сопредельных с Украиной территориях", – написал Данилов.

В то же время, начальник украинской разведки Кирилл Буданов в интервью War Zone заверил, что размещение "вагнеровцев" в Беларуси не станет проблемой для Украины, поскольку там, по его словам, находится хаб для Африки.

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Милана Головань
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войнабеларусьВагнерАлексей Данилов
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