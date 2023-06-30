Буданов: Проблем для Украины от ЧВК "Вагнер" в Беларуси не будет – там хаб для Африки
Размещение террористической организации Группа Вагнера на территории Беларуси не станет проблемой для Украины. Беларуские локации "вагнеровцев" – хаб для операций в Африке. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Drive.
Буданова спросили, создает ли главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин какие-то проблемы для Украины, находясь в Беларуси.
"Нет, – ответил начальник ГУР. – Потому, что массовое перебазирование ЧВК в Беларусь не планируется. И потому, что хаб, который они создают в Беларуси, предназначен для логистических целей. Также у них будет несколько офисных помещений и рекрутинговый центр. И этот центр создается для операций Вагнера за границей, в основном в Африке".
Журналист уточнил, означает ли это, что операции ЧВК "Вагнер" за границей продолжатся.
"Да, их операции за границей продолжатся, в основном в Африке", – сказал Буданов.
Он добавил, что в дальнейшем большую часть личного состава ЧВК "Вагнер", ранее участвовавшего в боевых действиях в Украине, поэтапно перебросят в Африку для наращивания там операций.
По данным ГУР, на данный момент в Беларуси находятся только несколько человек из передовой группы ЧВК "Вагнер".
- Вечером 23 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" объявил "поход" на Москву.
- Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь российского диктатора Путина сообщил, что Пригожин поедет в Беларусь.
- Беларуский диктатор заявил, что боевики Группы Вагнера будут учить беларуских военных.
- Буданов заявил, что Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине.
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