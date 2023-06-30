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Буданов: Проблем для Украины от ЧВК "Вагнер" в Беларуси не будет – там хаб для Африки

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 11:47
Буданов: Проблем для Украины от ЧВК
Кирилл Буданов (скриншот видео)

Размещение террористической организации Группа Вагнера на территории Беларуси не станет проблемой для Украины. Беларуские локации "вагнеровцев" – хаб для операций в Африке. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Drive.

Буданова спросили, создает ли главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин какие-то проблемы для Украины, находясь в Беларуси.

"Нет, – ответил начальник ГУР. – Потому, что массовое перебазирование ЧВК в Беларусь не планируется. И потому, что хаб, который они создают в Беларуси, предназначен для логистических целей. Также у них будет несколько офисных помещений и рекрутинговый центр. И этот центр создается для операций Вагнера за границей, в основном в Африке".

Журналист уточнил, означает ли это, что операции ЧВК "Вагнер" за границей продолжатся.

"Да, их операции за границей продолжатся, в основном в Африке", – сказал Буданов.

Он добавил, что в дальнейшем большую часть личного состава ЧВК "Вагнер", ранее участвовавшего в боевых действиях в Украине, поэтапно перебросят в Африку для наращивания там операций.

По данным ГУР, на данный момент в Беларуси находятся только несколько человек из передовой группы ЧВК "Вагнер".

Читайте также: Буданов: ФСБ получила задачу убить Пригожина, это масштабная операция, понадобится время

Наталья Медведева
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