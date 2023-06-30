Буданов: ФСБ получила задачу убить Пригожина, это масштабная операция, понадобится время
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в интервью изданию War Zone.
По его словам, задачу убить Пригожина поручили ФСБ.
Он отметил, что время покажет, будут ли российские спецслужбы успешны в этом, так как все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми.
Буданов заявил, что россиянам понадобится определенное время, чтобы разработать подходы и провести масштабную операцию.
"Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", — заявил начальник ГУР.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" объявил "поход" на Москву.
- Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь российского диктатора Путина сообщил, что Пригожин поедет в Беларусь.
- Беларуский диктатор заявил, что боевики Группы Вагнера будут учить беларуских военных.
- После окончания "мятежа" Пригожин объяснил, будто и не хотел свергать власть в РФ, а сам "поход" якобы был выражением протеста для сохранения группировки боевиков и привлечения к ответственности российского командования.
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