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Буданов: ФСБ получила задачу убить Пригожина, это масштабная операция, понадобится время

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 11:03
Буданов: ФСБ получила задачу убить Пригожина, это масштабная операция, понадобится время - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в интервью изданию War Zone.

По его словам, задачу убить Пригожина поручили ФСБ. 

Он отметил, что время покажет, будут ли российские спецслужбы успешны в этом, так как все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми.

Буданов заявил, что россиянам понадобится определенное время, чтобы разработать подходы и провести масштабную операцию. 

"Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", — заявил начальник ГУР. 

Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Дмитрий Гриниченко
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