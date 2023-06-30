Буданов: ФСБ получила задачу убить Пригожина, это масштабная операция, понадобится время

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в интервью изданию War Zone.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, задачу убить Пригожина поручили ФСБ.

Он отметил, что время покажет, будут ли российские спецслужбы успешны в этом, так как все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми.

Буданов заявил, что россиянам понадобится определенное время, чтобы разработать подходы и провести масштабную операцию.

"Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", — заявил начальник ГУР.

Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.