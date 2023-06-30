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Буданов: ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, це масштабна операція, знадобиться час

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 11:03
Буданов: ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, це масштабна операція, знадобиться час - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка терористичної Групи Вагнера Євгенія Пригожина. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню War Zone.

За його словами, завдання вбити Пригожина доручили ФСБ.

Він зазначив, що час покаже, чи будуть російські спецслужби успішні у цьому, оскільки всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.

Буданов заявив, що росіянам знадобиться певний час, щоб розробити підходи та провести масштабну операцію.

"Але я хотів би наголосити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", — заявив начальник ГУР.

Читайте також: Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні

Дмитро Гриниченко
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