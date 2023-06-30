Буданов: ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, це масштабна операція, знадобиться час
30.06.2023, 11:03
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)
Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка терористичної Групи Вагнера Євгенія Пригожина. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню War Zone.
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За його словами, завдання вбити Пригожина доручили ФСБ.
Він зазначив, що час покаже, чи будуть російські спецслужби успішні у цьому, оскільки всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.
Буданов заявив, що росіянам знадобиться певний час, щоб розробити підходи та провести масштабну операцію.
"Але я хотів би наголосити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", — заявив начальник ГУР.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" оголосив "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар російського диктатора Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
- Білоруський диктатор заявив, що бойовики Групи Вагнера навчатимуть білоруських військових.
- Після закінчення "заколоту" Пригожин пояснив, буцімто і не хотів скидати владу у РФ, а сам "похід" нібито був вираженням протесту задля збереження угрупування бойовиків та притягнення до відповідальності російського командування.
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