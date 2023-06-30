Буданов: ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, це масштабна операція, знадобиться час

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Федеральна служба безпеки РФ отримала завдання ліквідувати ватажка терористичної Групи Вагнера Євгенія Пригожина. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню War Zone.

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За його словами, завдання вбити Пригожина доручили ФСБ.

Він зазначив, що час покаже, чи будуть російські спецслужби успішні у цьому, оскільки всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.

Буданов заявив, що росіянам знадобиться певний час, щоб розробити підходи та провести масштабну операцію.

"Але я хотів би наголосити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", — заявив начальник ГУР.

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