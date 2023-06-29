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Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 15:25
Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні - Фото
Кирило Буданов (Фото: ОП)

Наслідками так званого заколоту, влаштованого російською терористичною організацією Група Вагнера, стали компрометація керівництва РФ та те, що найманці Євгенія Пригожина більше не будуть воювати проти України. Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав у коментарі Українській правді.

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"Ми отримали компрометацію російського керівництва. Вчергове зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК Вагнер більше не братиме участі у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", – сказав Буданов.

  • Після невдалої спроби "походу на Москву" Пригожин поїхав до Білорусі. Путін дав найманцям з Групи Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ або іншими структурами, повернутись додому чи поїхати до Білорусі.
  • 27 червня у Пентагоні заявили, що терористи Вагнера все ще перебувають в Україні, попри "заколот" Пригожина.

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Оксана Житнюк
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