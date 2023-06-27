Пентагон: Терористи Вагнера все ще перебувають в Україні, незважаючи на "заколот" Пригожина

У Міноборони США заявили, що терористи Групи Вагнера все ще перебувають в Україні після "заколоту" їхнього ватажка Євгена Пригожина. Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, цитує його CNN.

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За його словами, після "бунту" на вихідних бойовики Вагнера все ще перебувають на території України.

"Але з погляду їхнього специфічного характеру і того, чи можуть вони рухатися або не рухатися, я не збираюся здогадуватися про це", — сказав Райдер.

Він зазначив, що США не змінювали положення своїх збройних сил через події в Росії.

"Ми не бачили нічого, що, на наш погляд, зажадало б від нас будь-яких примусових коригувань", — резюмував спікер Пентагону.

24 червня Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК "Вагнер".

Увечері того ж дня Пригожин за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

Сьогодні, 27 червня, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.

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