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Пентагон: Терористи Вагнера все ще перебувають в Україні, незважаючи на "заколот" Пригожина

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 23:56
Пентагон: Терористи Вагнера все ще перебувають в Україні, незважаючи на
Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У Міноборони США заявили, що терористи Групи Вагнера все ще перебувають в Україні після "заколоту" їхнього ватажка Євгена Пригожина. Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, цитує його CNN.

За його словами, після "бунту" на вихідних бойовики Вагнера все ще перебувають на території України.

"Але з погляду їхнього специфічного характеру і того, чи можуть вони рухатися або не рухатися, я не збираюся здогадуватися про це", — сказав Райдер.

Він зазначив, що США не змінювали положення своїх збройних сил через події в Росії.

"Ми не бачили нічого, що, на наш погляд, зажадало б від нас будь-яких примусових коригувань", — резюмував спікер Пентагону.

  • 24 червня Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК "Вагнер".
  • Увечері того ж дня Пригожин за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
  • Сьогодні, 27 червня, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.

Читайте також: Дуда: Йде передислокація російських військ, ПВК "Вагнер" до Білорусі. Це негативний сигнал 

Дмитро Гриниченко
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