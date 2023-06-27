Пентагон: Террористы Вагнера все еще находятся в Украине, несмотря на "мятеж" Пригожина
27.06.2023, 23:56
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)
В Минобороны США заявили, что террористы Группы Вагнера все еще находятся в Украине после "мятежа" их главаря Евгения Пригожина. Об этом сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, цитирует его CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, после "бунта" на выходных боевики Вагнера все еще находятся на территории Украины.
"Но с точки зрения их специфического характера и того, могут ли они двигаться или не двигаться, я не собираюсь строить догадки об этом", — сказал Райдер.
Он отметил, что США не меняли положение своих вооруженных сил из-за событий в России.
"Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, потребовало бы от нас каких-либо принудительных корректировок", — резюмировал спикер Пентагона.
- 24 июня Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК "Вагнер".
- Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
- Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.
Читайте также: Дуда: Идет передислокация российских войск, ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Это негативный сигнал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии