Пентагон: Террористы Вагнера все еще находятся в Украине, несмотря на "мятеж" Пригожина

В Минобороны США заявили, что террористы Группы Вагнера все еще находятся в Украине после "мятежа" их главаря Евгения Пригожина. Об этом сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, цитирует его CNN.

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По его словам, после "бунта" на выходных боевики Вагнера все еще находятся на территории Украины.

"Но с точки зрения их специфического характера и того, могут ли они двигаться или не двигаться, я не собираюсь строить догадки об этом", — сказал Райдер.

Он отметил, что США не меняли положение своих вооруженных сил из-за событий в России.

"Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, потребовало бы от нас каких-либо принудительных корректировок", — резюмировал спикер Пентагона.

24 июня Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК "Вагнер".

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.

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