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Пентагон: Террористы Вагнера все еще находятся в Украине, несмотря на "мятеж" Пригожина

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 23:56
Пентагон: Террористы Вагнера все еще находятся в Украине, несмотря на
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В Минобороны США заявили, что террористы Группы Вагнера все еще находятся в Украине после "мятежа" их главаря Евгения Пригожина. Об этом сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, цитирует его CNN. 

По его словам, после "бунта" на выходных боевики Вагнера все еще находятся на территории Украины. 

"Но с точки зрения их специфического характера и того, могут ли они двигаться или не двигаться, я не собираюсь строить догадки об этом", — сказал Райдер. 

Он отметил, что США не меняли положение своих вооруженных сил из-за событий в России. 

"Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, потребовало бы от нас каких-либо принудительных корректировок", — резюмировал спикер Пентагона.

  • 24 июня Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК "Вагнер".
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенкодоговорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.

Читайте также: Дуда: Идет передислокация российских войск, ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Это негативный сигнал

Дмитрий Гриниченко
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