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Дуда: Идет передислокация российских войск, ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Это негативный сигнал

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 18:28
Дуда: Идет передислокация российских войск, ЧВК
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда назвал негативным сигналом для Европы передислокацию террористической организации "Группа Вагнера" из России в Беларусь. Об этом сообщает Polsat News.

По словам президента Польши, необходимо продолжать укрепление восточного фланга НАТО.

"Мы хотим, чтобы это укрепило безопасность в нашей части Европы. Мы видим, что происходит на Востоке. Идет фактическая передислокация российских войск, Группы Вагнера в Беларусь вместе с ее главой Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим донести до наших союзников", – сказал Дуда перед отъездом в Гаагу на консультации, связанные с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.

  • 24 июня Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК "Вагнер".
  • Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенкодоговорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
  • Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.
Наталья Медведева
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