Дуда: Идет передислокация российских войск, ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Это негативный сигнал

Президент Польши Анджей Дуда назвал негативным сигналом для Европы передислокацию террористической организации "Группа Вагнера" из России в Беларусь. Об этом сообщает Polsat News.

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По словам президента Польши, необходимо продолжать укрепление восточного фланга НАТО.

"Мы хотим, чтобы это укрепило безопасность в нашей части Европы. Мы видим, что происходит на Востоке. Идет фактическая передислокация российских войск, Группы Вагнера в Беларусь вместе с ее главой Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим донести до наших союзников", – сказал Дуда перед отъездом в Гаагу на консультации, связанные с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.

24 июня Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам ЧВК "Вагнер".

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.

Сегодня, 27 июня, глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер заявил, что Пригожин находится в одной из гостиниц в Минске в номере без окон.

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