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Дуда: Йде передислокація російських військ, ПВК "Вагнер" до Білорусі. Це негативний сигнал

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27.06.2023, 18:28
Дуда: Йде передислокація російських військ, ПВК
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда назвав негативним сигналом для Європи передислокацію терористичної організації "Група Вагнера" з Росії до Білорусі. Про це повідомляє Polsat News.

За словами президента Польщі, необхідно продовжувати зміцнення східного флангу НАТО.

"Ми хочемо, щоб це зміцнило безпеку в нашій частині Європи. Ми бачимо, що відбувається на Сході. Йде фактична передислокація російських військ, Групи Вагнера до Білорусі разом з її головою Євгенієм Пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести до наших союзників", – сказав Дуда перед від'їздом до Гааги на консультації, пов'язані з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі.

  • 24 червня Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах ПВК "Вагнер".
  • Увечері того ж дня Пригожин за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
  • Сьогодні, 27 червня, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Уорнер заявив, що Пригожин перебуває в одному з готелів у Мінську в номері без вікон.
Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬпвк вагнераанджей дуда
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