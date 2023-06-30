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Буданов: Проблем для України від ПВК "Вагнер" у Білорусі не буде – там хаб для Африки

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 11:47
Буданов: Проблем для України від ПВК
Кирило Буданов (скриншот відео)

Розміщення терористичної організації Група Вагнера на території Білорусі не стане проблемою для України. Білоруські локації "вагнерівців" – хаб для операцій в Африці. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive.

Буданова запитали, чи створює ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин якісь проблеми для України, перебуваючи у Білорусі.

"Ні, – відповів начальник ГУР. – Тому,що масове перебазування ПВК у Білорусь не планується. І тому, що хаб, який вони створюють у Білорусі, призначений для логістичних цілей. Також у них буде кілька офісних приміщень та рекрутинговий центр. І цей центр створюється для операцій Вагнера за кордоном, в основному в Африці".

Журналіст уточнив, чи це означає, що операції ПВК "Вагнер" за кордоном продовжаться.

"Так, їхні операції за кордоном продовжаться, в основному в Африці", – сказав Буданов.

Він додав, що надалі більшу частину особового складу ПВК "Вагнер", який раніше брав участь у бойових діях в Україні, поетапно перекинуть до Африки для нарощування там операцій.

За даними ГУР, на цей час у Білорусі перебувають лише кілька людей з передової групи ПВК "Вагнер".

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Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬпвк вагнерагурЄвген Пригожинкирило буданов
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