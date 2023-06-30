Буданов: Проблем для України від ПВК "Вагнер" у Білорусі не буде – там хаб для Африки
Розміщення терористичної організації Група Вагнера на території Білорусі не стане проблемою для України. Білоруські локації "вагнерівців" – хаб для операцій в Африці. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive.
Буданова запитали, чи створює ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин якісь проблеми для України, перебуваючи у Білорусі.
"Ні, – відповів начальник ГУР. – Тому,що масове перебазування ПВК у Білорусь не планується. І тому, що хаб, який вони створюють у Білорусі, призначений для логістичних цілей. Також у них буде кілька офісних приміщень та рекрутинговий центр. І цей центр створюється для операцій Вагнера за кордоном, в основному в Африці".
Журналіст уточнив, чи це означає, що операції ПВК "Вагнер" за кордоном продовжаться.
"Так, їхні операції за кордоном продовжаться, в основному в Африці", – сказав Буданов.
Він додав, що надалі більшу частину особового складу ПВК "Вагнер", який раніше брав участь у бойових діях в Україні, поетапно перекинуть до Африки для нарощування там операцій.
За даними ГУР, на цей час у Білорусі перебувають лише кілька людей з передової групи ПВК "Вагнер".
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" оголосив "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар російського диктатора Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.
- Білоруський диктатор заявив, що бойовики Групи Вагнера навчатимуть білоруських військових.
- Буданов заявив, що Група Вагнера більше не воюватиме в Україні.
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