Ситуация в Беларуси. Зеленский приказал Залужному и Наеву усилить северное направление

Военно-политическое руководство Украины приняло решение усилить оборону на северном направлении из-за "ситуации в Беларуси". Об этом сообщил после заседания Ставки верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, был заслушан отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси: "Держим ее на постоянном контроле".

"Решением Ставки – главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления", – резюмировал президент.

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Между тем, начальник военной разведки Буданов полагает, что проблем для Украины от террористов группы Вагнера на территории Беларуси не будет – там будет их хаб для Африки.

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