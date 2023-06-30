Ситуация в Беларуси. Зеленский приказал Залужному и Наеву усилить северное направление
Военно-политическое руководство Украины приняло решение усилить оборону на северном направлении из-за "ситуации в Беларуси". Об этом сообщил после заседания Ставки верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, был заслушан отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси: "Держим ее на постоянном контроле".
"Решением Ставки – главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления", – резюмировал президент.
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Между тем, начальник военной разведки Буданов полагает, что проблем для Украины от террористов группы Вагнера на территории Беларуси не будет – там будет их хаб для Африки.
- 23 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
- Тамошний диктатор Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
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