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Спутник заснял бурное строительство на заброшенной военной базе в Беларуси – NYT

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 14:12
Спутник заснял бурное строительство на заброшенной военной базе в Беларуси – NYT - Фото
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Спутниковые снимки зафиксировали, что Беларусь быстро строит некое сооружение на заброшенной военной базе. Об этом сообщает The New Your Times, высказывая предположение, что это может быть строительством нового лагеря для террористической организации Группа Вагнера.

NYT получила спутниковые снимки Planet Labs, на которых изображена заброшенная военная база в Беларуси. 

Как пишет OSINT-сообщество Беларуски гаюн, речь идет о территории бывшей ВЧ №61732 в селе Цель (Осиповичский район, Могилевская область).

Снимки получены 26 и 27 июня – через пару дней после бунта Евгения Пригожина и его наемников.

На фото 26 июня стали заметны первые признаки строительства, а на следующий день уже видно, что на спортивной площадке появились шесть рядов конструкций, похожих на большие палатки.

Как отмечается, размер, цвет и расположение построек аналогичны другим военным палаточным городкам, которые были построены в России и Беларуси с начала 2022 года.

Спутниковый снимок Planet Labs, сделанный в середине июня, показал, что поле на бывшей базе было пустым, а активность в других областях базы была незначительной или отсутствовала.

Спутник заснял бурное строительство на заброшенной военной базе в Беларуси – NYT

Сообщается, что снимки получились нечеткими, поскольку они были сделаны спутниками Planet Labs Dove среднего разрешения. Спутники компании с более высоким разрешением пока не смогли получить четкое изображение объекта с момента начала строительства.

База находится к северо-западу от города Осиповичи, где расположены несколько военных объектов, в том числе полигон и склад боеприпасов.

Сообщается, что военная база в селе Цель ранее использовалась 465-й ракетной бригадой Беларуси, которая была сформирована в 1988 году и передислоцирована ближе к Осиповичам в 2018 году.

Спутник заснял бурное строительство на заброшенной военной базе в Беларуси – NYT

Спутник заснял бурное строительство на заброшенной военной базе в Беларуси – NYT

  • Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ЧВК "Вагнер" якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков заявил, что Пригожин уехал в Беларусь, а дело против него якобы закрыли.
  • 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев".
Наталья Медведева
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чвк вагнерабеларусьевгений пригожин
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