Супутник зняв швидке будівництво на покинутій військовій базі в Білорусі – NYT

Супутникові знімки зафіксували, що Білорусь швидко будує споруду на покинутій військовій базі. Про це повідомляє The New Your Times, висловлюючи припущення, що це може бути будівництво нового табору для терористичної організації Група Вагнера.

NYT отримала супутникові знімки Planet Labs, на яких зображено покинуту військову базу в Білорусі.

Як пише OSINT-спільнота Білоруський гаюн, йдеться про територію колишньої ВЧ №61732 у селі Цель (Осиповичський район, Могилівська область).

Знімки отримані 26 та 27 червня – за кілька днів після бунту Євгена Пригожина та його найманців.

На фото 26 червня стали помітними перші ознаки будівництва, а наступного дня вже видно, що на спортивному майданчику з'явилися шість рядів конструкцій, схожих на великі намети.

Як зазначається, розмір, колір та розташування будівель аналогічні іншим військовим наметовим містечкам, які були збудовані в Росії та Білорусі з початку 2022 року.

Супутниковий знімок Planet Labs, зроблений у середині червня, показав, що поле на колишній базі було порожнім, а активність в інших областях бази була незначною або була відсутня.

Повідомляється, що знімки вийшли нечіткими, оскільки вони були зроблені супутниками Planet Labs Dove середньої роздільної здатності. Супутники компанії з більш високою роздільною здатністю поки що не змогли отримати чітке зображення об'єкта з моменту початку будівництва.

База знаходиться на північний захід від міста Осиповичі, де розташовані кілька військових об'єктів, у тому числі полігон та склад боєприпасів.

Повідомляється, що військова база в селі Цель раніше використовувалася 465-ю ракетною бригадою Білорусі, яка була сформована у 1988 році та передислокована ближче до Осиповичів у 2018 році.

Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків ПВК "Вагнер" нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.

Прессекретар російського диктатора Путіна Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.

26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення "вагнерівців".

