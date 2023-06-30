Ситуація у Білорусі. Зеленський наказав Залужному та Наєву посилити Північний напрямок

Військово-політичне керівництво України ухвалило рішення посилити оборону на Північному напрямку через "ситуацію у Білорусі". Про це повідомив після засідання Ставки верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, було заслухано окрему доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в Білорусі: "Тримаємо її на постійному контролі".

"Рішенням Ставки – головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів щодо підсилення цього напрямку", – резюмував президент.

Раніше супутник зняв бурхливе будівництво на покинутій військовій базі у Білорусі.

Тим часом начальник військової розвідки Буданов вважає, що проблем для України від терористів Групи Вагнера на території Білорусі не буде – там буде їхній хаб для Африки.

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Крім згаданих воєначальників, були доповіді й генералів Тарнавського і Сирського – також про ситуацію на полі бою та просування Сил оборони вперед.

"Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами", – повідомив верховний головком.

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