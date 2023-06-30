Ситуація у Білорусі. Зеленський наказав Залужному та Наєву посилити Північний напрямок
Військово-політичне керівництво України ухвалило рішення посилити оборону на Північному напрямку через "ситуацію у Білорусі". Про це повідомив після засідання Ставки верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, було заслухано окрему доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в Білорусі: "Тримаємо її на постійному контролі".
"Рішенням Ставки – головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів щодо підсилення цього напрямку", – резюмував президент.
Раніше супутник зняв бурхливе будівництво на покинутій військовій базі у Білорусі.
Тим часом начальник військової розвідки Буданов вважає, що проблем для України від терористів Групи Вагнера на території Білорусі не буде – там буде їхній хаб для Африки.
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Крім згаданих воєначальників, були доповіді й генералів Тарнавського і Сирського – також про ситуацію на полі бою та просування Сил оборони вперед.
"Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами", – повідомив верховний головком.
- 23 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Тамтешній диктатор Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення "вагнерівців".
- 29 червня Буданов заявив, що Група Вагнера більше не воюватиме в Україні.
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