RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лукашенко заявив, що всі "зеки" ПВК Вагнер загинули в Україні, і білорусам нема чого боятися

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 00:03
Лукашенко заявив, що всі
Олександр Лукашенко (Скриншот з відео)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що всі російські в'язні, завербовані до терористичної Групи Вагнера, "вже загинули" на війні Росії проти України.  Його слова передає білоруська державна пропагандистська агенція Белта.

"Говорять: "Там [у Групі Вагнера] зеки". Слухайте, всі військовослужбовці, які там були, засуджені, вони вже загинули, на жаль. І ще один нюанс, який вони [на Заході. – Прим. Белта] не хочуть пояснювати: засуджені звільнялися з місць позбавлення волі у Росії лише для російського фронту. Жодна людина за кордон не виїжджає", – стверджує білоруський диктатор.

У такий спосіб Лукашенко відповів на нібито "роздмухування" проблеми ПВК Вагнер, які буцімто відбуваються "не з Білорусі".

Білоруський диктатор заявив, що якби "вагнерівців" можна було запросити у Білорусь їх коштом, то це б було "благом" для білоруської армії. Нібито, це "найпідготовленіші" люди, заявив він.

Також Лукашенко зазначив, що "давно знає" бойовиків ПВК: він згадав їх затримання у Білорусі у 2020 році.

За словами білоруського диктатора, бойовики Групи Вагнера буцімто "не страшні" білорусам, оскільки це люди, які "пройшли армію та пройшли війни".

Також Лукашенко заявив, що "вагнерівці" нібито воювали "за нормальну цивілізацію", а Захід їх "ненавидить на дух".

Білоруський диктатор стверджує, що через бойовиків ПВК йому дзвонили представники держав, які не визнають його владу.

Нібито, вони назвали розміщення бойовиків в Білорусі "поганою річчю та поганим сигналом", заявив Лукашенко.

Читайте також: Північний кордон. Загрози наступу наразі немає, укріплюємось та тренуємось – генерал Наєв

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬОлександр лукашенковійнапвк вагнергрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 