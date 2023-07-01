Лукашенко заявив, що всі "зеки" ПВК Вагнер загинули в Україні, і білорусам нема чого боятися

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що всі російські в'язні, завербовані до терористичної Групи Вагнера, "вже загинули" на війні Росії проти України. Його слова передає білоруська державна пропагандистська агенція Белта.

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"Говорять: "Там [у Групі Вагнера] зеки". Слухайте, всі військовослужбовці, які там були, засуджені, вони вже загинули, на жаль. І ще один нюанс, який вони [на Заході. – Прим. Белта] не хочуть пояснювати: засуджені звільнялися з місць позбавлення волі у Росії лише для російського фронту. Жодна людина за кордон не виїжджає", – стверджує білоруський диктатор.

У такий спосіб Лукашенко відповів на нібито "роздмухування" проблеми ПВК Вагнер, які буцімто відбуваються "не з Білорусі".

Білоруський диктатор заявив, що якби "вагнерівців" можна було запросити у Білорусь їх коштом, то це б було "благом" для білоруської армії. Нібито, це "найпідготовленіші" люди, заявив він.

Також Лукашенко зазначив, що "давно знає" бойовиків ПВК: він згадав їх затримання у Білорусі у 2020 році.

За словами білоруського диктатора, бойовики Групи Вагнера буцімто "не страшні" білорусам, оскільки це люди, які "пройшли армію та пройшли війни".

Також Лукашенко заявив, що "вагнерівці" нібито воювали "за нормальну цивілізацію", а Захід їх "ненавидить на дух".

Білоруський диктатор стверджує, що через бойовиків ПВК йому дзвонили представники держав, які не визнають його владу.

Нібито, вони назвали розміщення бойовиків в Білорусі "поганою річчю та поганим сигналом", заявив Лукашенко.

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