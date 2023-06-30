Північний кордон. Загрози наступу наразі немає, укріплюємось та тренуємось – генерал Наєв

Наразі на півночі немає безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил ворога з Білорусі та Росії. Про це йдеться у повідомленні генерал-лейтенанта Сергія Наєва, командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

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Він зазначив, що в разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил і засобів українських захисників.

Також передбачені інші практичні заходи для підвищення оборонних спроможностей угрупування ЗСУ на півночі.

Окрім цього, українська розвідка не припиняє свою роботу зі здобуття інформації, а Україна є у постійному робочому контакті з іноземними партнерами щодо обміну інформацією, пише Наєв.

"Ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, але час не витрачаємо. Це означає, що всі без виключення військовослужбовці у Північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання", – йдеться у повідомленні.

Також командування поступово збільшує оборонні спроможності, а особовий склад підвищує свою навченість на тренуваннях.

Наєв назвав особовий склад на напрямку злагодженим, а командирів такими, що "знають, як правильно управляти підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення".

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