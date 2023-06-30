Північний кордон. Загрози наступу наразі немає, укріплюємось та тренуємось – генерал Наєв
Наразі на півночі немає безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил ворога з Білорусі та Росії. Про це йдеться у повідомленні генерал-лейтенанта Сергія Наєва, командувача Об’єднаних сил ЗСУ.
Він зазначив, що в разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил і засобів українських захисників.
Також передбачені інші практичні заходи для підвищення оборонних спроможностей угрупування ЗСУ на півночі.
Окрім цього, українська розвідка не припиняє свою роботу зі здобуття інформації, а Україна є у постійному робочому контакті з іноземними партнерами щодо обміну інформацією, пише Наєв.
"Ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, але час не витрачаємо. Це означає, що всі без виключення військовослужбовці у Північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання", – йдеться у повідомленні.
Також командування поступово збільшує оборонні спроможності, а особовий склад підвищує свою навченість на тренуваннях.
Наєв назвав особовий склад на напрямку злагодженим, а командирів такими, що "знають, як правильно управляти підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення".
- Сьогодні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент Зеленський доручив головнокомандувачу Залужному та генерал-лейтенанту Наєву посилити оборону на Північному напрямку через "ситуацію у Білорусі".
- 26 червня росЗМІ заявило, що у Білорусі нібито розпочалося будівництво таборів для розміщення бойовиків ПВК Вагнер. Туди їх нібито "відправили" після невдалого "заколоту" ватажка терористів Євгенія Пригожина.
- Білоруський диктатор Лукашенко заявляв, що "вагнерівці" нібито навчатимуть білоруських військових.
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