Северная граница. Угрозы наступления пока нет, укрепляемся и тренируемся – генерал Наев

На севере нет непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил врага из Беларуси и России. Об этом говорится в сообщении генерал-лейтенанта Сергея Наева, командующего Объединенными силами ВСУ.

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Он отметил, что в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил и средств украинских защитников.

Также предусмотрены другие практические меры по повышению оборонных способностей группировки ВСУ на севере.

Кроме того, украинская разведка не прекращает свою работу по получению информации, а Украина находится в постоянном рабочем контакте с иностранными партнерами по обмену информацией, пишет Наев.

"Мы осознаем ту информацию, которой владеем, но время не тратим. Это значит, что все без исключения военнослужащие в Северной операционной зоне профессионально выполняют возложенные на них задачи", – говорится в сообщении.

Также командование постепенно увеличивает оборонные возможности, а личный состав повышает свою обученность на тренировках.

Наев назвал личный состав на направлении слаженным, а командиров "знающими, как правильно управлять подчиненными и как действовать в случае необходимого усиления".

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