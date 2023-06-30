Северная граница. Угрозы наступления пока нет, укрепляемся и тренируемся – генерал Наев
На севере нет непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил врага из Беларуси и России. Об этом говорится в сообщении генерал-лейтенанта Сергея Наева, командующего Объединенными силами ВСУ.
Он отметил, что в случае роста уровня угроз предусмотрено наращивание сил и средств украинских защитников.
Также предусмотрены другие практические меры по повышению оборонных способностей группировки ВСУ на севере.
Кроме того, украинская разведка не прекращает свою работу по получению информации, а Украина находится в постоянном рабочем контакте с иностранными партнерами по обмену информацией, пишет Наев.
"Мы осознаем ту информацию, которой владеем, но время не тратим. Это значит, что все без исключения военнослужащие в Северной операционной зоне профессионально выполняют возложенные на них задачи", – говорится в сообщении.
Также командование постепенно увеличивает оборонные возможности, а личный состав повышает свою обученность на тренировках.
Наев назвал личный состав на направлении слаженным, а командиров "знающими, как правильно управлять подчиненными и как действовать в случае необходимого усиления".
- Сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Зеленский поручил главнокомандующему Залужному и генерал-лейтенанту Наеву усилить оборону на Северном направлении из-за "ситуации в Беларуси".
- 26 июня росСМИ заявило, что в Беларуси якобы началось строительство лагерей для размещения боевиков ЧВК Вагнер. Туда их якобы отправили после неудачного мятежа главаря террористов Евгения Пригожина.
- Беларуский диктатор Лукашенко заявлял, что "вагнеровцы" будут якобы обучать беларуских военных.
Читайте также: Буданов: Группа Вагнера больше не будет воевать в Украине
Комментарии