Лукашенко заявил, что все "зеки" ЧВК Вагнер погибли в Украине, и беларусам нечего бояться

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все российские заключенные, завербованные в террористическую Группу Вагнера, уже погибли на войне России против Украины. Его слова передает беларусское государственное пропагандистское агентство Белта.

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"Говорят: "Там [в Группе Вагнера] зэки". Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они [на Западе. – Прим. Белта] не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает", – утверждает беларусский диктатор.

Таким образом Лукашенко ответил на якобы "раздувание" проблемы ЧВК Вагнер, которые якобы происходят "не из Беларуси".

Белорусский диктатор заявил, что если бы "вагнеровцев" можно было пригласить в Беларусь за их счет, то это было бы "благом" для беларусской армии. Якобы это "самые подготовленные" люди, заявил он.

Также Лукашенко отметил, что "давно знает" боевиков ЧВК: он упомянул их задержание в Беларуси в 2020 году.

По словам беларусского диктатора, боевики Группы Вагнера якобы "не страшны" белорусам, поскольку это люди, "прошедшие армию и прошедшие войны".

Также Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" якобы воевали "за нормальную цивилизацию", а Запад их "ненавидит на дух".

Беларусский диктатор утверждает, что из-за боевиков ЧВК ему звонили представители государств, не признающих его власть.

Якобы они назвали размещение боевиков в Беларуси "плохой вещью и плохим сигналом", заявил Лукашенко.

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