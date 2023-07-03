Вербування "вагнерівців" призупинено: неучасть у війні та переїзд до Білорусі – росЗМІ
Терористична Група Вагнера заявила, що тимчасово призупинила набір нових найманців впродовж наступного місяця. Про це терористична організація повідомила у своїх Telegram-каналах, пише російське ЗМІ The Insider.
Бойовики зазначили, що набір призупинено у зв'язку з "тимчасовою неучастю" терористичної ПВК у війні проти України та "переїздом" до Білорусі.
Через це нібито була призупинена робота регіональних центрів набору бойовиків Групи Вагнера строком на місяць.
РосЗМІ стверджує, що ще декілька днів тому в центрі набору "вагнерівців" повідомляли, що продовжують набирати найманців для участі у війні проти України, а до Білорусі "нікого не відправляють".
Також на гарячій лінії бойовиків нібито заявляли, що для вступу до терористичної ПВК не доведеться підписувати контракт з Міноборони Росії, а міністру оборони РФ Шойгу "ніхто служити не збирається".
- 24 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" Пригожин оголосив про "похід" на Москву. Увечері того самого дня він домовився з владою РФ та згорнув "заколот".
- 26 червня російські пропагандисти повідомили про відновлення набору найманців до терористичної Групи Вагнера.
- Прессекретар російського диктатора заявляв, що Пригожин поїхав до Білорусі. Почала з'являтись інформація про нібито табори "вагнерівців" у Білорусі. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ повідомив, що переміщення бойовиків ПВК Вагнер до Білорусі не зафіксовано.
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