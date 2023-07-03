Вербування "вагнерівців" призупинено: неучасть у війні та переїзд до Білорусі – росЗМІ

Терористична Група Вагнера заявила, що тимчасово призупинила набір нових найманців впродовж наступного місяця. Про це терористична організація повідомила у своїх Telegram-каналах, пише російське ЗМІ The Insider.

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Бойовики зазначили, що набір призупинено у зв'язку з "тимчасовою неучастю" терористичної ПВК у війні проти України та "переїздом" до Білорусі.

Через це нібито була призупинена робота регіональних центрів набору бойовиків Групи Вагнера строком на місяць.

РосЗМІ стверджує, що ще декілька днів тому в центрі набору "вагнерівців" повідомляли, що продовжують набирати найманців для участі у війні проти України, а до Білорусі "нікого не відправляють".

Також на гарячій лінії бойовиків нібито заявляли, що для вступу до терористичної ПВК не доведеться підписувати контракт з Міноборони Росії, а міністру оборони РФ Шойгу "ніхто служити не збирається".

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