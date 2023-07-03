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Втрати Росії. ЗСУ ліквідували 600 окупантів, знищили 32 артсистеми та засіб ППО

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 08:03
Втрати Росії. ЗСУ ліквідували 600 окупантів, знищили 32 артсистеми та засіб ППО - Фото
Фото: Military Media Center

Впродовж минулої доби Сили оборони знищили 600 окупантів, 32 артилерійські системи, п'ять танків та засіб протиповітряної оборони ворога. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на третє липня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу близько 230260 (+600) осіб ліквідовано;

– танків ‒ 4057 (+5);

– бойових броньованих машин – 7899 (+11);

– артилерійських систем – 4220 (+32);

– РСЗВ – 641 (+4);

– засобів ППО – 391 (+1);

– літаків – 315 (+0) ;

– гелікоптерів – 309 (+1);

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16);

– крилатих ракет – 1264 (+3);

– кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18);

– спеціальної техніки ‒ 590 (+7).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Артем Джеріпа
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