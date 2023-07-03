Втрати Росії. ЗСУ ліквідували 600 окупантів, знищили 32 артсистеми та засіб ППО

Впродовж минулої доби Сили оборони знищили 600 окупантів, 32 артилерійські системи, п'ять танків та засіб протиповітряної оборони ворога. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника на третє липня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу близько 230260 (+600) осіб ліквідовано;

– танків ‒ 4057 (+5);

– бойових броньованих машин – 7899 (+11);

– артилерійських систем – 4220 (+32);

– РСЗВ – 641 (+4);

– засобів ППО – 391 (+1);

– літаків – 315 (+0) ;

– гелікоптерів – 309 (+1);

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16);

– крилатих ракет – 1264 (+3);

– кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18);

– спеціальної техніки ‒ 590 (+7).

3 липня у Генштабі повідомили про важкі бої на трьох напрямках: у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Вночі окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136, ППО збила 13 з них, обійшлось без "прильотів".

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