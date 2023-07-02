UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Таврическое направление: у врага минус 17 единиц техники и четыре склада боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 20:22
Таврическое направление: у врага минус 17 единиц техники и четыре склада боеприпасов - Фото
Александр Тарнавский (Фото: Military Media Center)

За прошедшие сутки потери оккупантов убитыми и ранеными на направлении "Таврия" составили почти две роты, а также 17 единиц техники. Об этом сообщил командующий ВСУ на этом направлении генерал Александр Тарнавский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Командующий сообщил, что оккупанты потеряли 17 единиц военной техники, в том числе танк, противотанковое орудие МТ-12 Рапира, МТЛБ, два БПЛА Supercam, БПЛА Zala, три пушки 2А36 Гиацинт-Б, станцию РЭБ, зенитный ракетный комплекс 9К330 Тор и автомобильную технику.

Также были уничтожены четыре склада боеприпасов россиян, сообщил командующий.

  • Утром 2 июня Генеральный штаб ВСУ заявил, что российские войска основные усилия сосредотачивают на востоке – на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступление ВСУАлександр Тарнавский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 