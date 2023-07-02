Таврическое направление: у врага минус 17 единиц техники и четыре склада боеприпасов
02.07.2023, 20:22
Александр Тарнавский (Фото: Military Media Center)
За прошедшие сутки потери оккупантов убитыми и ранеными на направлении "Таврия" составили почти две роты, а также 17 единиц техники. Об этом сообщил командующий ВСУ на этом направлении генерал Александр Тарнавский.
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Командующий сообщил, что оккупанты потеряли 17 единиц военной техники, в том числе танк, противотанковое орудие МТ-12 Рапира, МТЛБ, два БПЛА Supercam, БПЛА Zala, три пушки 2А36 Гиацинт-Б, станцию РЭБ, зенитный ракетный комплекс 9К330 Тор и автомобильную технику.
Также были уничтожены четыре склада боеприпасов россиян, сообщил командующий.
- Утром 2 июня Генеральный штаб ВСУ заявил, что российские войска основные усилия сосредотачивают на востоке – на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
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